L'artiste Iris Mardaga sélectionnée pour le projet 1ères Scènes au Reflektor

Iris Mardaga: "J’ai commencé à écrire des textes dès l’âge de 6 ans, quand j’apprenais à écrire à l’école. Et du coup cela ne m’a vraiment jamais quitté. Je suis passée par plein de formes d’arts différents, dont le piano à l’âge de 14 ans. À l’âge de 15 ans, je me suis dirigée vers le théâtre et j’ai regardé beaucoup de pièces contemporaines où la musique était très importante. À partir de là, j’ai commencé à vouloir créer mes propres musiques pour mes futures prestations scéniques".

1ères Scènes est le nom donné à un projet qui permet aux jeunes chanteurs et musiciens de se lancer dans l’aventure musicale. Une trentaine de candidatures ont été retenues et ce sont 5 lauréats qui ont gagné une première scène lors d’un concert qui a lieu ce 15 février au Reflektor.

Une des gagnantes du projet 1ères Scènes: Iris Martaga - © Eloïse Martaga

L’aventure Reflektor

Plus de 70 jeunes artistes se sont présentés à l’appel du Reflektor. Il fallait postuler avec 3 titres personnels ensuite il y a eu une présélection, comme l’explique Iris Mardaga. "On m’a contactée pour me dire que j’étais retenue pour me produire sur la scène du Reflektor. Directement j’ai pu commencer à découvrir les autres artistes et ensuite nous avons chacun présenté nos propres projets. Après il y a vraiment eu un suivi. Nous avons eu des cours sur le web et la communication pour développer notre projet et savoir à qui on désire le présenter. Nous avons eu également une préparation à la scène avec un coach. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient vraiment intéressantes".

Le 15 février Iris Mardaga se produit sur la scène du Réflektor ainsi que Bugs Cunny, From Talaria, Ridô et Waiting for the Winter.

Le site: http://www.reflektor.be/agenda