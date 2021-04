L’artillerie lourde est de sortie, entre syndiqués chrétiens, à la Fabrique Nationale

Les affiliés de la centrale nationale des employés ont appris, voici quelques jours, que leur présidente avait été déchue de son mandat, et de son siège à la délégation syndicale. Depuis les courriels incendiaires se croisent, et l’affaire risque fort de perturber la façon dont le personnel est représenté et défendu.

Le problème est délicat. Ce qui a mis le feu aux poudres, c’est que l’intéressée s’est vigoureusement opposée, pour motif sanitaire, à la tenue d’une assemblée générale des membres de la FGTB d’un des secteurs de l’entreprise. Quelques camarades l’ont prise à partie, ce qu’elle a qualifié d’agression, d’intimidation, de séquestration. Elle s’est rendue à la police, qui a refusé d’acter sa déposition, et l’a plutôt dirigée vers le service interne de prévention du harcèlement, qui n’a pas jugé nécessaire d’ouvrir un dossier. Elle a alors déposé plainte pour non-assistance à personne en danger contre le directeur des ressources humaines de la FN.

Une question de caractère, mais pas que…

Depuis, plusieurs membres de son organisation ont menacé de démissionner : c’est que la dame, décrite comme compétente et intelligente, n’en est pas à son premier coup d’éclat. Selon ses détracteurs, son mode de fonctionnement, à force de propos discourtois, malpolis, ou injurieux, qualifié d’autoritaire voire dictatorial, a des répercussions sur le climat social et sur le front commun, déjà passablement compliqué dans cette usine. La fédération provinciale de la CNE a fini par intervenir, et, faute de succès de ses tentatives de conciliation, par destituer la présidente, qui a riposté : changement de serrure du local et modification du mot de passe du serveur informatique. Les instances supérieures de la CSC ont été alertées.

Des conflits dont la fabrique se passerait volontiers

L a désormais ex-présidente de la CNE parle de coup monté, de mise en scène, de vengeance d'un collègue auquel elle a retiré des heures de détachement syndicale et elle réfute les accusations portées contre elle. Difficile de prévoir l’évolution de ces querelles intestines, qui interviennent à un moment compliqué pour la société, confrontée à un carnet de commandes dégarni et un volume de travail en berne, avec sans doute des mesures sociales à prendre à court terme.