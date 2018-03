L'arrondissement de Verviers a connu 1606 créations d'entreprises en 2017

Les indicateurs socio-économiques dans l'arrondissement de Verviers sont bons. La création d'entreprise progresse, les faillites augmentent mais c'est relatif, et rien n'indique que l'année en cours devrait ralentir la progression.

Avec de nombreuses créations d'entreprises en 2017, l'arrondissement de Verviers a maintenu l'an dernier son dynamisme entrepreneurial. " Non seulement il le conserve, mais il l’augmente. Nous avons des chiffres en création d’entreprises qui sont vraiment excellents par rapport au reste de la Wallonie et même à la province de Liège. Et donc une augmentation de 4,5 pc des créations d’entreprises, ce qui représente quand même 1 606 entreprises créées dans l’arrondissement de Verviers au cours de 2017 ", explique Jean Jungling, directeur de l'Union des Classes moyennes de Verviers.

Dans le même temps, le nombre de faillite a augmenté, mais reste à relativiser : " Il y a eu 156 faillites dans l’arrondissement de Verviers en 2017. 156 faillites qui correspondent à 1 606 nouvelles entreprises créées. Le chiffre des faillites est aussi un petit peu dopé parce que quand c’est par exemple une société en nom collectif qui est mise en faillite, c’est non seulement la société qui est mise en faillite, mais aussi les associés. Du coup, il y a trois faillites pour une seule société ", ajoute-t-il.

Des faillites qui pourraient toutefois être plus nombreuses dans les années à venir en raison d’un changement légal : " Il y a une nouvelle loi sur l’insolvabilité, donc sur les faillites également. Faillites qui pourra être prononcée pour les avocats, les professions libérales, les exploitations agricoles et même les asbl. Ce n’était pas le cas avant ", détaille le directeur de l’UCM de Verviers.

Petit bémol par contre pour les investissements des PME, ils sont en recul de 33 pc.