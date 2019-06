L'arrivée du tram pousse la ville de Liège à moderniser ses bulles à verre

La ville récolte annuellement cinq mille tonnes de bouteilles non consignées et de vieux bocaux, grâce à plus de deux cents bulles à verre. Des bulles pas seulement, puisque dans deux cas sur trois ce sont des conteneurs enterrés, des gros cubes avec de larges buses qui sortent du sol. Plusieurs sites sont situés à proximité immédiate du futur tracé du tram. Un premier relevé en recense une trentaine qui vont devoir déménager. Il ne s’agit pas seulement de les déplacer, mais de les remplacer. Les plus anciens ont parfois quinze ans d’âge. C’est le groupe TramArdent qui va se charger des travaux d’enfouissement, dans le cadre du chantier global. Mais c’est la municipalité qui va acheter le matériel. Le point est inscrit à l’ordre du jour du conseil communal de ce lundi.

Et c’est un nouveau modèle qui va être choisi, un modèle plus adapté aux personnes à mobilité réduite, avec des ouvertures à moindre hauteur. Plusieurs localités de l’agglomération connaissent déjà ce type d’équipement.

Une information qui semble réjouir l’intercommunale Intradel. Même si elle n’est pas propriétaire des poubelles à verre sur le territoire liégeois, elle est chargée de les entretenir. Or, leur dispositif de vidange présente des lacunes, des charnières qui coincent, des cordes qui cèdent, et d’ailleurs ils sont une douzaine actuellement en panne. Des pannes auxquelles il n’est pas toujours possible de remédier : les conteneurs PMR vont inévitablement se généraliser.