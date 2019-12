L'Archéoforum dévoile les secrets de botanique à Liège

Les commissaires de l’exposition, qui se tient jusqu’au 7 mars 2020 à l’Archéoforum de Liège, ont voulu mettre en évidence une histoire liégeoise encore méconnue.

En effet, de nombreux botanistes liégeois ont, dès le 16e siècle, contribué à l’émergence de cette science. L’un des plus connus fût Remacle Fusch, chanoine de l’ancienne collégiale Saint-Paul et auteur du plus ancien ouvrage de botanique du pays.

Au 19e siècle, une succession des différents professeurs de botanique vont véritablement faire la renommée de l’Université de Liège. Dont Charles Morren, à l’origine de la fécondation artificielle de la vanille.

À cette époque, on va commencer à concevoir autour des bâtiments des jardins et des parcs de manière à pouvoir montrer différentes espèces de plantes aux visiteurs mais également cultiver et étudier.