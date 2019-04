L'Aquarium-Museum de Liège va se moderniser

A Liège, l'Aquarium-Museum de l'Université veut se réinventer pour mieux coller aux attentes du public actuel. Il a élaboré un projet de rénovation. Il lui a récemment valu d'être le lauréat du Prêt Culture de ST'ART, le Fonds d'impact pour la culture et la créativité de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région Wallonne.

L'Aquarium-Museum de l'Université de Liège a ainsi reçu un accord de principe sur le million d'euros qu'il demandait. Cette somme doit lui être octroyée sous la forme d'un prêt à très bas taux d'intérêt.

Le projet est de grande ampleur, comme le laisse deviner le montant concerné. La révision de la scénographie sera totale, afin qu'elle soit plus axée sur les attentes du public d'aujourd'hui. Cela va passer par une réfection complète du deuxième étage, celui qui accueille le Muséum de 1000 mètres carrés. Il est actuellement composé de 4 grandes salles: la salle des invertébrés, celle des vertébrés, celle des mammifères et celle de la faune belge. On y trouve près de 20.000 spécimens préservés, naturalisés ou sous forme de squelettes, et qui proviennent de tous les continents.

Aucune nouvelle acquisition n'est prévue. Le projet s’appuie sur les collections actuelles, des collections auxquelles il s'agit de donner une nouvelle jeunesse.

Une vingtaine de personnes composent l'équipe de l'Aquarium-Museum universitaire. Il attire en moyenne quelque 95.000 visiteurs chaque année.