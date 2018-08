L'approche ou l'affût pour chasser le brocard

Dans cet affût, Philippe Verreydt peut y rester plusieurs heures. - © RTBF - Martial Giot

Souvent, quand on pense gibier, on pense automne, mais on peut aussi chasser l'été, comme le souligne Philippe Verreydt: "Pour le brocard en tout cas. Le brocard est un animal extrêmement méfiant. Ici, on profite d'une de ses faiblesses puisque c'est la période de rut et qu'il est donc un petit peu plus distrait que d'habitude".

Dans cet affût, Philippe Verreydt peut y rester plusieurs heures: "On peut rester facilement trois ou quatre heures. L'affût, c'est d'abord et surtout le plaisir de voir, c'est ma télévision personnelle. Sur dix séances d'affût, peut-être qu'on va prélever une fois, mais on va surtout avoir le plaisir d'observer des animaux ou des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et que le commun des mortels ne verra peut-être jamais. L'approche est différente, il faut vraiment bien connaître son territoire et il faut que ce soit un territoire de préférence un peu préparé. Si vous n'avez pas des sentiers qui ont été nettoyés avant pour pouvoir avancer sans bruit, même si l'animal ne vous voit pas et ne vous sent pas, il va vous entendre".