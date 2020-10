L'appel du chef des urgences du CHR Verviers: "Aidez-nous à limiter la propagation du virus"

"Aidez nous en limitant la propagation du virus". Cet appel à l'aide de la population, au respect des gestes barrières, c'est celui posté par le chef des urgences du CHR de Verviers.

Le Docteur Olivier Louis ne poste jamais rien sur les réseaux sociaux mais, ici, face à l'afflux des patients Covid, face à la saturation des hôpitaux, à l'épuisement du personnel, il n'a pas hésité.

"Je pense que malheureusement, il faut vivre au coeur de ses tripes le drame qui se joue dans les hôpitaux liégeois et verviétois. Le flux incessant de patients dans les services d'Urgences noient les hôpitaux de dizaines de patients atteints d'insuffisance respiratoire. Les services banalisés et de Soins Intensifs sont plein à craquer, dépassant largement les chiffres de la première vague sans aucune lueur d'accalmie à l'horizon. Le tsunami est déjà là, nous ne pouvons que limiter sa durée dans le temps en respectant les gestes barrières, en se protégeant les uns les autres. Je ne publie jamais d'opinion ou de demande sur Facebook mais ici, je vous le demande: aidez-nous en limitant la propagation du virus, chaque petit geste, chaque effort de prévention aura son utilité. En même temps, quelque part vous vous aiderez aussi, ainsi que vos proches. Car croyez-moi, personne n'est épargné."

Le Docteur Louis précise d'ailleurs que 18 à 20 patients Covid sont hospitalisés chaque jour au CHR de Verviers, qu'il y a des patients âgés mais également des personnes de 30 à 40 ans dans un état critique et que les transferts vers d'autres hôpitaux sont toujours plus difficiles et plus éloignés. "Chaque personne qui n'ira pas à l'hôpital parce qu'on a respecté les gestes barrières autour de lui, ce sera un lit de gagné et les lits vont se compter, ils vont devenir très chers", ajoute le médecin.