L'appel d'offres est lancé pour la reconversion du site HDB à Ensival

C'est désormais officiel: l'agence de développement territorial SPI lance l'appel à projet pour l'ancienne usine verviétoise Houget Duesberg Bosson. Le site s'étend sur près de cinq hectares, mais dans l'immédiat c'est une première tranche de deux hectares qui est proposée à l'intérêt des promoteurs. Il s'agit de permettre non seulement des mastodontes de l'immobilier de concourir, mais également à des investisseurs de moindre taille, dans l'espoir de recueillir des propositions de grande qualité. Mais il n'est pas interdit de rentrer une soumission pour la totalité de la parcelle. Si ce n'est pas le cas, la mise en vente des deuxième et troisième lots ne devrait pas intervenir avant la délivrance du permis d'urbanisme pour cette première phase. Les candidats doivent rentrer une lettre d'intention et une esquisse pour la fin septembre.

L'ambition, c'est non seulement de construire une centaine de logements (le double, au total, pour tout HDB), mais surtout de réaliser un véritable quartier de ville, à la fois adapté à une population vieillissante, et aux jeunes ménages, que l'ex-cité lainière souhaite attirer. L'endroit ne manque pas d'attraits: dans un coude de la Vesdre, au pied d'une colline boisée, à proximité immédiate d'accès autoroutier et ferroviaire, il correspond à la politique de densification urbaine du gouvernement wallon.