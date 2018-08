L'ancienne église Saint-André en travaux à la fin septembre

Le chantier est attendu depuis longtemps: il est enfin sur le point de démarrer: après le désamiantage des planfonds, la deuxième phase de la rénovation de l'ancienne église Saint-andré, à Liège, est programmée pour la fin septembre. Il s'agit de renforcer et consolider la charpente, et de remplacer la couverture du dôme. Les travaux ont été confiés à des ardoisiers et couvreurs de la région. Une grue de levage est nécessaire pour cette intervention. Pour éviter de perturber les terrasses des cafetiers des alentours, il a été convenu de l'installer non pas à proximité du perron, mais dans la troisième cour du palais des princes-évêques. Un montant d'un million a été dégagé par la ville et la province, avec des subventions régionales, puisqu'il s'agit d'un monument du patrimoine wallon.

L'édifice n'a pas été église très longtemps: construit au dernier quart du dix-huitième siècle, il a été désacralisé à la révolution française, et il est devenu "le temple de la raison". Il a ensuité été utilisé comme salle d'expositions et de colloques. C'est d'ailleurs à cet usage que le bâtiment doit être rendu, grâce à de nouveaux aménagements, comme le percement d'un accès latéral à travers l'ex-boutique urbaine, pour des sanitaires et une sortie de secours aux normes d'accès à mobilité réduite. Ce point figure à l'ordre du jour de la séance du conseil communal de ce lundi.

Il est prévu ensuite de restaurer l'intérieur, et notamment les vitraux. Mais les études préliminaires ne sont pas encore terminées. La dépenses devrait figurer au budget de l'an prochain.