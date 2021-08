L’ancienne clinique de Stavelot va accueillir des sinistrés

Un ancien hôpital et maison de repos va être aménagé à Stavelot pour accueillir plusieurs familles de sinistrés des dernières inondations. La Ville va devenir propriétaire des lieux le 10 août prochain et compte à terme le revendre dans le cadre d’un projet encore à définir. En attendant, le personnel communal et des volontaires vont nettoyer et aménager l’endroit pour l’accueil des sinistrés.

" L’idée c’est vraiment de dégager tous les matériaux qui traînent, rafraîchir, remettre en état et permettre à plusieurs familles de venir occuper les chambres qui ne sont plus occupées depuis 2016. L’idée est de mettre plusieurs pièces à disposition puisqu’il faut une pièce pour loger des enfants peut-être, une pièce pour loger les parents, éventuellement un coin salon – salle à manger. Donc l’idée c’est d’accueillir une vingtaine de personnes avec plusieurs chambres à disposition pour elles et qu’elles aient une autonomie avec un coin cuisine ", détaille Fabien Legros, échevin des Travaux de la Ville de Stavelot.