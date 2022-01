L’ancien tennis de Barchon devient "le parc d’affaires Légipont"

C’est l’histoire d’un complexe tennistique qui se reconvertit en zone de développement économique. Il ne s’agit pas de n’importe quels courts : ils ont vu l’éclosion de talents comme Dominique Monami et David Goffin. Le site a été racheté, transformé, réaménagé, et il est à présent commercialisé par le groupe gantois Zabra.

C’est désormais un parc d’une quarantaine d’ateliers et bureaux, idéalement situé en bordure d’autoroute. Ce n’est pas le seul projet du genre de ce promoteur, puisqu’il vient d’obtenir un permis de construire le même genre d’infrastructures, pour accueillir de petites ou moyennes entreprises, à Saint-Georges-sur-Meuse, sur une vaste parcelle en face de la jardinerie O’Green. C’est également le groupe Zabra qui mène actuellement la rénovation, en plein cœur de la cité ardente, de l’ex-immeuble Belgacom, en plus d’une centaine de logements étudiants. C’est donc un nouvel opérateur, et un opérateur d’envergure qui débarque depuis quelques mois dans l’agglomération liégeoise. C’est une société familiale, fondée par les anciens propriétaires de l’enseigne de magasins de chaussures Brantano, revendue avec une belle plus-value voici une petite quinzaine d’années. C’est cet argent qui commence à peser de manière significative dans l’immobilier de ce côté-ci de la frontière linguistique…