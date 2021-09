L’ancien patron des Tubes de la Meuse, Jules Gazon, est décédé

Voilà un homme qui a sans doute vécu plusieurs vies en une. Professeur d’économie à l’université, bourgmestre socialiste de Soumagne, il a surtout été le patron des usines à Tubes de la Meuse, à Flémalle, à une époque où l’entreprise compte plusieurs centaines de travailleurs.

Au départ d’une production essentiellement orientée vers les conduites d’eau et de gaz, il se tourne vers les soviétiques, et, avec l'appui du bourgmestre de la localité André Cools, décroche de gros contrats pour équiper des forages pétroliers. Mais ce n’est qu’un sursis : Jules Gazon ne parvient pas à éviter la faillite, puis une lente agonie industrielle, à laquelle il tente de mettre un terme avec une proposition particulièrement audacieuse : vendre l’outil au groupe chinois ChengDu, qui viendrait le faire tourner avec de la main-d’œuvre chinoise, aux conditions salariales chinoises. Il faut dire que le bassin liégeois, dans les années nonante, est toujours très marqué par le démantèlement de Valfil, un laminoir flambant neuf, mais sacrifié sur l’autel des restructurations européennes, et démonté puis déménagé en Extrême-Orient. L’idée n’a jamais franchi la barre des réticences syndicales et politiques, et des craintes d’une classe ouvrière à deux vitesses.

Ces dernières années, Jules Gazon s’était rapproché du mouvement rattachiste avec la république française. Il est décédé mardi à l’âge de septante-huit ans.