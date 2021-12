L’ancien Golf Hotel de Spa est entièrement démoli

De l’ancien Golf Hotel de Spa, il ne reste plus rien. Le prestigieux hôtel et sa façade à colombage sont désormais à terre, marquant la presque fin d’un long dossier urbanistique.

L’hôtel avait été acheté début des années 2000 par un groupe hollandais, qui ne l’a jamais ni entretenu ni restauré. Non assuré, le bâtiment avait, de plus, été touché par un incendie. Un bureau d’expert avait alors conclu à son instabilité et à sa dangerosité.

Malgré une vive opposition des défenseurs du patrimoine, la Ville de Spa avait alors décidé de sa démolition, non sans avoir préalablement mis en demeure le propriétaire de prendre des mesures de sauvegarde, ce qu’il n’a pas fait.

" La loi nous imposait alors d’adopter le choix le moins cher entre l’étançonnage, la reconstruction et la démolition. Le moins cher étant la démolition, c’est ce que nous avons dû faire ", explique Paul Mathy, échevin du Patrimoine.

" A présent, la Ville va réclamer le coût de démolition au propriétaire, soit environ 160.000 euros. S’il ne paie pas, nous prendrons une hypothèque sur le bien, ce qui nous donne la possibilité de vendre le terrain. Personne ne s’est encore manifesté en ce sens mais je ne doute pas qu’il y ait des candidats pour un tel bien ", précise-t-il, tout en expliquant que pour reconstruire à cet endroit, la Ville a la possibilité d’imposer certaines conditions comme la reconstruction d’une façade à l’identique de l’originale.