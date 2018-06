L'ancien gardien de but, Gilbert Bodart, tête de liste de La Droite à Grâce-Hollogne

Gilbert Bodart, l'ancien gardien de but du Standard et des Diables Rouges notamment, sera tête de liste de La Droite à Grâce-Hollogne, annonce mercredi le parti dont l'objectif premier était de réunir toutes les formations à la droite du MR.

Depuis l'arrêt de sa carrière de joueur en 2001, Gilbert Bodart a eu de multiples démêlés judiciaires, au point de se retrouver derrière les barreaux pour trafic de fausse monnaie et complicité dans le braquage du Domaine des grottes de Han. Plus récemment, Eric Gerets et sa compagne ont porté plainte contre lui pour des menaces de mort qu'il aurait proférées.