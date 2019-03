L'ancien conseiller communal liégeois Raphaël Miklatzki est décédé

L’ancien conseiller communal liégeois (MR) Raphaël Miklatzki est décédé vendredi soir à l’âge de 80 ans. Il avait siégé durant 36 ans sur les bancs du conseil liégeois et était reconnu comme un grand défenseur de son quartier de Sainte-Marguerite.

Des politiques de tout bords lui ont rapidement rendu hommage, et notamment le bourgmestre de Liège Willy Demeyer qui souligne en Raphaël Miklatzki un " infatigable arpenteur des rues de Liège et de son bien aimé quartier Sainte-Marguerite " mais aussi " une mémoire de la vie politique liégeoise. Durant ses mandats, Rapha a toujours veillé à défendre ses valeurs, son histoire et sa vision de Liège avec conviction et détermination ".