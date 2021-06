L’ancien cabaret liégeois de la "pierre levée" se rêve en coliving

Cet établissement du quartier des Guillemins a été un cabaret, une cave à bières et un bar à hôtesses. L’arrière-cour a longtemps servi de cantine aux fonctionnaires des finances. Le site est actuellement au centre d’une enquête publique, pour un projet de reconversion qui suscite quelques inquiétudes dans les alentours.

Deux ans après l’annonce de l’arrivée de Yust sur l’esplanade de la gare, et deux mois après l’ouverture de l’immeuble Life au Val-Benoît, c’est le groupe HomePartners qui se lance dans une construction d’une sorte de coliving pour vingt-trois appartements. A tel point qu’il est permis de se demander si l’offre de ce type d’hébergement pour trentenaires nomades, loué pour quelques semaines ou quelques mois, ne va pas très vite devenir surabondante dans l’agglomération liégeoise.

Concrètement, l’architecte prévoit une cuisine collective, un espace de travail partagé, une rehausse de deux étages au-dessus de l’aile en façade, et puis un restaurant avec des terrasses extérieures. La zone, centre de gravité entre chemin de fer, autoroute et bientôt tram, connaît un regain d’attrait, mais le dossier pose tout le problème des fonctions non résidentielles en intérieur d’îlot. Il semble qu’il faille sacrifier deux marronniers remarquables. Densifier l’habitat, certes, mais peut-être pas n’importe où n’importe comment.