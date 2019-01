L'ancien bowling de Liège devient un parking et un immeuble de bureaux

Pendant un demi-siècle, les jeunes liégeoises et liégeois ont bousculé les quilles sur les dix-huit pistes de cet établissement, en bordure du parc d'Avroy. Mais il a dû fermer ses portes, voici trois ans et demi, à la suite d'un jugement de faillite. Une association sans but lucratif, à l'étage, a tenté de poursuivre l'exploitation d'une salle de billards. Elle a fini par se résoudre à sa dissolution, l'année dernière.

Un groupe d'hommes d'affaires, spécialistes des immeubles abandonnés ou délaissés, a racheté le site, et tout le matériel a été vendu. Le projet, c'est de ne pas toucher aux volumes du bâtiment, mais de le transformer radicalement: au rez-de-chaussée, une cinquantaine d'emplacements de stationnement, avec entrée par le boulevard, et au-dessus, un pallier de bureaux avec une vaste terrasse, pour une superficie d'un millier de m². La situation, à proximité immédiate d'un accès autoroutier, devrait permettre à ces promoteurs immobiliers de rentabiliser l'investissement.