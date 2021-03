L’aménagement de la "gare de Fléron" commence à se préciser

Ne dites plus "gare de Fléron", d’ailleurs, dites plutôt "promenade de Flos", c’est le nom que le promoteur Matexi a donné à son projet de lotissement. Il prévoit cent septante appartements, des bureaux, et deux magasins sur près de trois mille m². Le site s’étend sur une quinzaine d’hectares. Il est idéalement situé au croisement d’une nationale et de la piste cyclo-pédestre de la ligne 38, sans parler du passage, à proximité de six lignes de bus.

Dans sa demande de permis, soumis à enquête publique à partir du début avril, le groupe Matexi souligne ses atouts de mobilité douce, et explique que l’attractivité commerciale de la commune est en déclin à cause de la concurrence d’enseignes qui se sont implantées plus près de l’accès autoroutier vers Soumagne ou Herve. L’ambition, c’est d’offrir aux habitants du centre de la localité, un public parfois socio économiquement fragilisé et sans voiture, une offre de proximité avec un supermarché d’alimentation bio en libre-service, et vraisemblablement une chaîne généraliste dite "d’équipement de la personne". Plusieurs groupes ont été contactés, mais, vu les changements dans les habitudes d’achats suite à la pandémie, personne n’a encore pris d’engagement ferme d’occupation.

Au vu de son ampleur, La Promenade de Flos, qui promet un embellissement des espaces publics et une architecture de qualité, annonce probablement un recentrage géographique de la vie fléronnaise vers son cœur historique.