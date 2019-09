L'allemand en immersion : "pas un mot de français !"

Ils ont fait leur rentrée il y a quelques jours. Nouveaux copains, nouveaux profs, les élèves de secondaire prennent leurs marques. Certains se sont aussi lancés dans l’apprentissage d’une nouvelle langue. A l’athénée Royal de l’air pur à Seraing, une professeure d’allemand applique la méthode immersive. Particulièrement efficace, selon elle. " Hallo, guten Morgen ! " Dans la classe de Lisi Weiss, pas un mot de français. Depuis 14 ans, à chaque rentrée, cette Autrichienne d’origine accueille ses élèves en allemand. En face d’elle, une vingtaine d’ados la fixent, les yeux ronds, pendant qu’elle poursuit les présentations. " Pour moi, c’est du chinois ", glisse Valentine. S’il comprend l’allemand ? " Rien, zéro ", annonce Gabriel, catégorique. L’enseignante insiste et se répète. Inlassablement. " Ich heiße Frau Weiss, und du wie heißt du ? " D’abord interloqués, les élèves finissent par comprendre où Frau Weiss veut en venir. " Ich heiße Gabriel ", répond l’adolescent. Objectif atteint. Chacun se présente à tour de rôle, les réponses fusent. Pour ces jeunes de troisième secondaire, c’est un tout premier contact avec l’allemand.

Lisi Weiss applique sa méthode immersive depuis une quinzaine d'années, à l'athénée Royal de l'air pur de Seraing - © RTBF Je ne veux pas entendre un mot de français " Dès la première minute de cours, mes élèves sont plongés dans la langue ", explique fièrement l’enseignante. Au bout d’une heure, elle s’autorise tout de même quelques mots de français. Cinq minutes seulement. Et elle prévient : ce sera la seule entorse au règlement, pour toute cette année scolaire. " Vous pouvez faire des gestes, des mimes ou même des dessins, mais je ne veux pas entendre un mot de français. On fait comme si on était en Allemagne. Personne ne parle le français et on doit se débrouiller " L’immersion, c’est la seule méthode véritablement efficace selon Lisi Weiss. " Ils auront un éventail de vocabulaire beaucoup plus large. S’ils ne comprennent pas un mot, je dois trouver des synonymes ou des antonymes. Ils apprennent beaucoup plus de choses que si je traduis tout bêtement en français ". Et la démarche serait finalement assez naturelle puisque " c’est exactement ce qu’on fait vos parents pour vous apprendre votre langue maternelle ", estime la professeure.

On arrive déjà à se présenter. C’est vraiment cool Une quarantaine de minutes après le début du cours, les élèves ont déjà bien accroché. " C’est impressionnant ", s’enthousiasme Ratislav. " On ne comprenait pas tout ce que disait la prof, mais on pouvait toujours deviner. " " Ça ne fait même pas une heure qu’on est là et on arrive déjà à se présenter, c’est vraiment cool ", abonde Gabriel. Quelques craintes tout de même pour Louis : " est-ce qu’on va apprendre les déclinaisons cette année ? ". Evidemment, c’est au programme ! " On va apprendre la grammaire, mais on va le faire en parlant ", le rassure l’enseignante. " Ils vont d’abord m’écouter parler et à la fin seulement je leur donnerai la règle. On fait les choses dans l’autre sens." Idem pour l’écriture. Pour l’instant les élèves sont invités à écrire ce qu’ils entendent, dans leur cahier. Une écriture phonétique, sans se soucier de l’orthographe. " Ensuite seulement, je leur écrirai les mots justes au tableau. " Mais pas question de le faire trop tôt. " D’abord ils doivent enregistrer la musique, sinon ils vont les prononcer à la francophone ". " Dans quelques semaines on reprendra ce qu’ils ont écrit et ça les fera rire de revoir cela ", ajoute-t-elle. Immersion sonore dans la classe de Lisi Weiss - 06/09/2019

Bientôt ils seront à point. Je suis très confiante. Mais sous ses airs de gaie luronne, Lisi Weiss reste en alerte. Elle scrute sa classe, mémorise les prénoms et repère les faiblesses. Car les premières heures de cours sont cruciales. " On voit tout de suite ceux qui ont plus de difficultés que les autres. J’essaie d’y remédier. " Pour ceux-là, les prochaines semaines seront sans doute un peu compliquées. " Mais bientôt ils seront à point. Je suis très confiante ", assure-t-elle, déterminée.