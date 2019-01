L'alimentation en eau de Stavelot est enfin sécurisée

Sécuriser l'approvisionnement en eau de la commune de Stavelot, c'est l'objectif d'importants travaux réalisés par la SWDE (Société wallonne des Eaux) à Limbourg d'une part, à Tiège et Stavelot d'autre part. Des travaux qui ont coûté 12 millions d'euros et qui sont à présent terminés. Ils permettront d'éviter que se renouvelle un problème comme celui connu par les Stavelotains en 2007.

Juin 2007. Suite à un gros orage, 1.500 ménages stavelotains se retrouvent sans eau potable, une eau devenue fortement chargée en aluminium. Une situation qui durera tout l'été et une nécessité de se ravitailler en berlingot.

Quelques étés plus tard, l'eau vient à manquer dans le petit réservoir de Stavelot. Des camions font le vas et vient pour le remplir mais se retrouvent bloqués durant plusieurs heures par le passage du Tour de France.

Chaque été, divers événements au circuit de Francorchamps amènent aussi des pics de consommation d'eau.

C'est pour éviter ce genre de situation critique que de gros travaux ont été réalisés par la Société wallonne des Eaux. Aujourd'hui, le dernier maillon est terminé. Au total, l'alimentation est renforcée par une nouvelle conduite de 9 kilomètres entre les stations de Stembert et de Tiège et par la construction d'un réservoir de 800 m3 à Stavelot. Il remplace désormais l'ancien réservoir de 120 m3 seulement. Désormais, la SWDE se montre confiante.

" Elle sera alimentée par le barrage d’Eupen et la station de Stembert, avec des conduites et des réservoirs qui tels qu’ils sont dimensionnés, nous permettent d’aborder avec confiance l’évolution des besoins et les divers événements climatiques, en tout cas pour Stavelot ", détaille Eric Van Sevenant, président du comité directeur.

Une réalisation qui réjouit en tout cas le bourgmestre de Stavelot, Thierry de Bournonville : " Pendant des années il y a eu pénurie d’eau à Stavelot, du fait de l’augmentation des besoins mais aussi d’un réseau tout à fait obsolète, et maintenant que la Wallonne des Eaux a fait ces investissements considérables pour Stavelot nous n’avons plus de problème de pénurie d’eau et je m’en réjouis ".

Des travaux qui n'amèneront pas d'augmentation du prix de l'eau et qui devraient à l'avenir se prolonger en direction de Vielsalm.