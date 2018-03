L'agglomération liégeoise "désavantagée" par la fusion des TEC ?

Le président des TEC de Liège et Verviers, l’Ecologiste Daniel Wathelet, lance un cri d'alarme. Le projet de fusion des sociétés de transports en commun en un seul organisme wallon risque de nuire à l'agglomération liégeoise, qui serait sous représentée, et qui pourrait louper les budgets nécessaires à la réorganisation du réseau des bus, dans la perspective de l'arrivée du tram.

Selon lui, il faudrait surtout investir pour améliorer les fréquences, le confort et la ponctualité.

"Pas le bon moment"

"Je pense que ce n’est pas le bon moment pour fusionner les TEC, déclare Daniel Wathelet. Cela risque de coûter cher. Bien sûr, nous ne sommes pas contre le principe de revoir la composition des conseils d’administration, mais nous pensons qu’il faut garder une structure proche du terrain, pour (mieux) prendre en compte les usagers."

Le risque ? "Que l’agglomération liégeoise soit désavantagée"

"Nous avons déjà le dossier du tram. Le tram implique aussi que nous réorganisions l’ensemble du réseau. Cela veut dire des moyens importants."

Sauf que pour le moment, "quand on voit la façon dont les moyens sont répartis sur l’ensemble de la Wallonie… En gros : Liège n’a pas les moyens nécessaires ! Liège représente la moitié des personnes transportées en Wallonie, elle transporte par exemple trois fois plus de personnes qu’à Charleroi. Mais Liège dispose à peine de 20% de budget supplémentaire pour y parvenir." Le président des TEC Liège-Verviers préconise donc le principe d’équité.

"On est en train de détruire progressivement le service public"

En portant le regard un peu plus loin, le risque est aussi de voir les usagers délaisser à terme les TEC. "Si on laisse les bus dans la congestion automobile, ils ne vont plus remplir leur fonction ! Ils ne vont plus transporter les gens et l’offre va se dégrader. En fait, on est en train de détruire progressivement le service public."