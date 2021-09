L’agence de voyages culturels Ornella Travel, victime de la pandémie

Les temps sont durs pour les voyagistes, ce n’est pas neuf. Les restrictions sanitaires viennent de sonner le glas pour une enseigne réputée, et plus que trentenaire. Le tribunal de l’entreprise vient de déclarer la faillite de l’agence liégeoise Ornella Travel, spécialiste des destinations culturelles, africaines, asiatiques ou sud-américaines, et spécialiste du tourisme sur-mesure pour des groupes accompagnés par des guides.

Le dernier bilan laisse apparaître pour l’an dernier des pertes pour un quart de millions, et des dettes pour le quadruple de ce montant. La crise sanitaire, les déplacements déconseillés voire interdits et les fermetures de frontières ont réduit l’activité à néant ou presque. La société, fondée à la fin des années quatre-vingt, a apparemment pu honorer ses obligations, mais, malgré des efforts pour réduire les coûts et des recherches de refinancement, la fondatrice, fille d’un immigré italiens, a dû se résoudre à arrêter les frais.

Les clients qui auraient encore des dossiers en cours ou des bons de valeurs pour des réservations annulées ne doivent guère se tracasser : le fonds de garantie, auquel Ornella Travel a cotisé, se prépare à intervenir. Pour la dizaine d’employés, il est évidemment difficile à ce stade d’envisager la suite d'un parcours professionnel dans un secteur économiquement à l’agonie.