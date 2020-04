L'agence de développement SPI prépare l'après-covid par du chômage temporaire

La semaine dernière, très discrètement, la SPI, l’agence liégeoise de développement économique, a placé son personnel en chômage temporaire pour cause de crise sanitaire. C’est une bizarrerie à première vue puisqu’il s’agit d’une intercommunale, et que, au début du confinement, au nom de la continuité des services publics, ce type d’organisme n’a pas été autorisé à prendre ce genre de mesure. Mais depuis lors, une circulaire du ministre wallon des pouvoirs locaux le permet, du moins pour les agents contractuels. Et c'est le cas pour la quasi-totalité du personnel de la SPI.

Les employés ne sont en chômage temporaire qu'un jour sur cinq, jour qu'ils peuvent choisir. Ils vont recevoir une compensation sonante et trébuchante, et ils ne devraient donc en principe pas subir de perte de revenus. En principe, car des incertitudes demeurent quant aux impôts à payer ultérieurement. Du côté syndical, une certaine grogne se manifeste. C'est que la motivation de la direction apparaît teintée d'hypocrisie: il s'agit officiellement de soulager les travailleurs qui, à cause de la présence d'enfants par exemple, éprouvent des difficultés à bosser à la maison. Le but, c'est plutôt de réaliser quelques économies, et de refiler une partie de la charge salariale à la sécurité sociale. La SPI nourrit certes des craintes pour l'avenir, mais ses finances actuelles sont saines, et c'est donc une curieuse conception de la solidarité.

Dans les justifications, selon nos informations, il apparaît enfin que la SPI, suite à l'arrêt de secteurs d'activités, manquerait de boulot pour occuper tout le monde à temps plein. Or, c'est sans doute déjà maintenant qu'il convient de préparer le redéploiement industriel d'après crise, et qu'il faut mobiliser les énergies. Les instances provinciales, actionnaire majoritaire de la SPI, pourraient prochainement être amenées à se saisir d'une éventuelle prolongation de ce chômage temporaire pour le mois de mai.