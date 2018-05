L'affaire de l'incinérateur d'Intradel: corruption ou escroquerie ?

Le tribunal correctionnel a repris, ce mardi, l'examen du dossier de l'incinérateur à ordures ménagères de Herstal. C'est la plaidoirie de l'avocat de l'intercommunale Intradel qui a marqué l'audience de ce matin.

Selon lui, cette vaste affaire de commissions occultes payées par le groupe français Inova, ce n'est peut-être pas de la corruption, mais plutôt une escorquerie. Certes des sommes "stratosphériques" ont été versées à des intermédiaires, avec un entrelas de fausses factures, de l'argent dépensé sans contrepartie, pas de rendez-vous avec des mandataires publics, pas de rapport de mission, pas de suggestion, pas de mise en contact. Mais ces prétendus lobbyistes ont peut-être "vendu du vent", et le groupe Inova a cru, ou voulu croire qu'ils exerceraient une quelconque influence. Mais de l'argent a-t-il réellement abouti dans des poches de décideurs politiques? Ce n'est pas établi par l'enquête.

L'intercommunale Intradel estime qu'elle a subi un préjudice d'une douzaine de millions "parce que le groupe Inova a dès le départ intégré ces dépenses de commissions et rétrocommissions dans le prix de son offre, sous une rubrique risques divers". Le coût de construction de l'usine, pour Intradel, a été surfacturé de 6,5%. C'est ce qu'indique un document, saisi en cours d'instruction, intitulé "tableau de calculation". Et d'évoquer un système organisé, au vu et au su de tout le monde au sien du groupe Inova, à la discrétion du directeur général.

Suite des débats, avec le réquisitoire, ce mercredi.