L'aéroport de Liège se porte bien

20%, c'est l'augmentation en un an du nombre de tonnes de marchandises transportées à l'aéroport de Liège.

Plus de 870.000 tonnes, c'est un record depuis 30 ans. Pour le directeur LUC PARTOUNE, il s'agit des retombées favorables à la politique de soutien des compagnies FULL CARGO. Et d'ailleurs, dans les deux années à venir, plus de 30.000 mètres carrés d'entrepôts seront mis à disposition des manutentionnaires. Et l'arrivée du groupe Alibaba devrait booster encore ces chiffres.

En revanche, le nombre de passagers est en baisse à Liège AIRPORT. Il était de 192.000 en 2017 et il est retombé à 171.000 l'an passé.