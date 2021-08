L'aéroport de Liège, lieu de transit pour les chevaux de retour des JO

L'aéroport de Liège accueille depuis plusieurs jours les chevaux de retour des Jeux Olympiques. Si les premiers ont atterri il y a une semaine, les derniers ne fouleront le sol belge que ce mercredi. Les chevaux de nos cavaliers belges se trouvaient dans l'avant-dernier vol, qui a atterri ce mardi matin.

10h ce mardi à l'aéroport de Liège. Dans un petit hangar, les équipes de 46 chevaux de retour des JO trépignent d'impatience. Ils ont le regard rivé sur la porte du hangar, pressés de retrouver les montures qui ont participé au jumping par équipe samedi dernier aux JO, épreuve où la Belgique a conquis la médaille de bronze.

Chaque cheval est pris en charge par deux vétérinaires de l'aéroport pour effectuer plusieurs contrôles, avant de le rendre à son propriétaire. "On effectue trois contrôles, explique Cindy Maassen, inspecteur vétérinaire. Le premier est celui des documents du cheval. On le fait en amont pour accélérer le processus. Vient ensuite le contrôle d'identité, via la puce que les chevaux ont sous la peau, dans le cou. Enfin, on regarde l'état physique du cheval".