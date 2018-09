L'aéroport de Liège lance son projet de grand centre d'affaires

L’aéroport de Liège se lance dans un projet immobilier d’envergure. Ses responsables veulent construire un centre d’affaire en lieu et place de l’actuel parking, en face du terminal passager. Six bâtiments doivent sortir de terre dans les années et décennies à venir. Coût global estimé : 80 millions d’euros, au minimum.

Les abords du site seront arborés, les voitures garées au rez de chaussée des bâtiments et en sous-sol. - © Valentiny architectes - Liège Airport

Les bâtiments, en forme de H et aux façades vitrées, doivent accueillir bureaux d’entreprises et salles de conférences. Les abords seront arborés, le parking se fera en sous-terrain et en surface, sous les nouveaux immeubles, au niveau rez-de-chaussée. Le nombre de places n’est pas encore arrêté : difficile de prédire comment nous nous déplacerons dans un quart de siècle. " On sent que notre mobilité va évoluer mais on ne sait pas encore comment " analyse Philippe Valentiny, architecte sélectionné pour piloter ce projet. " Le projet tel qu’il est conçu permet une grande flexibilité ce qui nous permettra à un moment donné de nous repositionner quant à cette évolution de mobilité ".

Budget global estimé : 80 millions d’euros au minimum

Au total, ces nouveaux bâtiments auront une surface de cinquante à soixante mille mètres carrés. " Aujourd’hui, notre taux d’occupation est de 97%, nous ne pouvons plus satisfaire la demande " assure Christian Delcourt, porte-parole de l’aéroport. " Ici on a la chance d’avoir beaucoup d’espace et de l’espace de valeur, pour construire des bâtiments modernes et accueillir des entreprises qui pourraient se développer sur la région liégeoise. " Les entreprises qui éliront domicile près du terminal des départs n'auront pas nécessairement un lien avec les activités de l'aéroport.