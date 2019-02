L'aéroport de Liège élu "Aéroport Cargo de l'année"

L'aéroport de Liège a reçu mercredi le prix de l'Aéroport Cargo International de l'année. Le prix a été décerné à Johannesbourg par les professionnels du monde aéroportuaire. Voilà qui confirme la position de plus en plus importante de l'aéroport liégeois dans le domaine du fret; il est en effet le premier aéroport fret en Belgique et le septième européen. En 2018, 870.000 tonnes avaient transité par le tarmac de Bierset.

Liege Airport était nominé aux côtés de Changi Airport Group (Singapore), Dnata for Dubai World Central, East Midlands Airport (Royaume-Uni) et Hong Kong International Airport.