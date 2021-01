L’aéroport de Liège à Bierset sera un des grands centres de vaccination de Wallonie

Dès le début du mois de février, le personnel soignant de première ligne pourra aller se faire vacciner à Liège Airport. Christie Morreale, ministre wallonne de la Santé, a annoncé que Bierset allait accueillir un des deux grands centres de vaccination de Wallonie.

Partout en Belgique, la campagne de vaccination s’accélère et le calendrier se précise. Un mois aurait déjà été gagné sur ce qui était prévu au départ. Dès lundi prochain, le personnel soignant dans les hôpitaux recevra leur première dose. La semaine suivante, ce sera au tour des centres pour personnes handicapées. Puis dès 1er février, le personnel soignant de première ligne pourra se rendre à Bierset pour se faire vacciner. Avec Ronquière, l’aéroport de Liège sera l’un des deux grands centres de vaccination de Wallonie.

Il y aura deux centres majeurs : à Bierset, donc à Liège Airport, et à Ronquière.

"On va pouvoir avoir des centres de vaccination sur l’ensemble de la Wallonie qui seront donnés à la population dans les prochains jours, explique Christie Morreale. Ce que je peux déjà vous dire, c’est qu’il y aura deux centres majeurs : à Bierset, donc à Liège Airport, et à Ronquière. Ces centres vont déjà pouvoir être utilisés tout début février par le personnel de première ligne : les médecins généralistes, les dentistes, les kinés, les aides familiales, les infirmiers à domiciles, les ambulanciers, etc."

Selon la ministre wallonne de la Santé, tous les Wallons pourraient être ainsi vaccinés d’ici l’été. Si l’on ne connaît pas encore la localisation précise des autres centres de vaccination, on sait déjà qu’ils seront situés près des grandes villes. Des moyens mobiles seront également déployés afin d’atteindre les personnes qui ont des difficultés à se déplacer.