L'aéronautique et mécanique de précision, filières d'emplois herstaliens

Ce jeudi, et jusqu'à samedi, c'est le salon de l'aéronautique, de la mécanique et du spatial, à la Fabrik à Herstal. Une manière de présenter diverses entreprises de ce secteur qui sont plusieurs à être installées dans la localité, et surtout les perspectives d'emplois qu'elle offrent. La plupart se plaignent d'une pénuire de main d'oeuvre. Elles affirment qu'elles peinent à trouver les personnels dont elles ont besoin, et qu'elles doivent parfois refuser des commandes....

Des conseils d'orientation, voire des stages sont proposés aux visiteurs. Cette initiative a été précédée d'une semaine de snesibilisation, notamment dans les écoles, afin de persuader les jeunes de suivre des filières de formations techniques ou professionnelles. C'est par exemple le cas de la société Britte qui a acueilli une classe de collégiens.