L'aérodrome de Spa va-t-il se retrouver sans permis d'exploitation en été?

A Spa, l'aérodrome pourrait bien se retrouver, en juillet prochain, sans permis d'exploitation valable. Son permis provisoire se termine le 30 juin prochain. Il lui faut un nouveau permis pour 20 ans. Une enquête publique commence maintenant. Elle va durer un mois. Cela veut dire que le fonctionnaire délégué aura jusqu'au 8 août pour décider d'accorder... ou de ne pas accorder le permis. Entre le 30 juin et le 8 août, cela fait donc cinq semaines pendant lesquelles l'aérodrome pourrait se retrouver sans permis.

Alors, la question qui se pose, c'est celle-ci: est-ce que l'aérodrome va s'arrêter pendant un mois alors que c'est la meilleure saison? Et bien non. Ce qu'on nous explique à la Sowaer, c'est que le cas s'est déjà présenté en 2013. Là, la Sowaer avait fermé l'aérodrome. Il y a eu deux recours. Et les tribunaux de Namur et de Verviers ont obligé à rouvrir l'aérodrome. Cette fois, sur base de cette jurisprudence, la Sowaer ne bougera pas. L'aérodrome de Spa va rester ouvert.

Et cela risque de ne pas faire plaisir à tout le monde. Surtout pas à la société Spa Monopole, qui considère que l'aérodrome est une menace pour ses zones de captage. Si un avion s'y écrasait, il pourrait polluer l'eau. Ce serait une catastrophe d'image pour Spadel. Spa Monopole voudrait que les avions cessent de survoler ses zones de captage. Pour ça, une solution serait de déplacer l'aérodrome. La Sowaer n'en veut pas. Trop cher. Toute cette histoire est à l'origine de la saga juridique de l'aérodrome de Spa.

Pour en revenir au délai de décision dont disposent le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique, notez qu'ils peuvent aussi très bien décider vite, donc avant l'expiration du permis provisoire de l'aérodrome.