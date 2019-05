L'Abbaye du Val-Dieu dispose désormais de son fromage

Il s'agit de l'Excellence du Val-Dieu, un fromage qui est affiné durant six mois dans les caves de l'Abbaye aménagées à cet effet.

La première production vient de quitter les caves d'affinage et est en vente sur place au magasin de l'Abbaye. Nous nous sommes rendus à Val-Dieu pour en savoir un peu plus sur ce nouveau produit régional.

Un fromage à pâte dure

Après la bière, voici le fromage: l'Excellence du Val-Dieu vient compléter l'offre de produits de bouche proposée aux dizaines de milliers de touristes qui visitent chaque année le site religieux. L'Excellence du Val-Dieu est fabriqué à la fromagerie du plateau à Herve, sur une idée de Benoit Medeghini qui en assure l'affinage dans les caves abbatiales: « On a un fromage pâte pressée cuite issue d'un lait biologique d'un fermier bien spécifique de la région d'Amblève. On achète les fromages que l'on affine ici durant six mois ». Il s'agit d'un fromage à pâte dure: « On est dans la technologie type Comté. On a des vaches qui sont nourries essentiellement au foin durant toute l'année. Ce sont des vaches montbéliardes, des vaches typiques des alpages du Comté et du Jura ».

Un investissement de 100.000 euros

Jadis lieu d'exposition, les caves de l'Abbaye ont donc été aménagées pour assurer l'affinage de 6 à 7 mois de l'Excellence du Val-Dieu: un investissement d'environ 100.000 euros. Benoit Medeghini: « Le plus important, ce sont évidemment les racks en bois sur lesquels sont affinés les fromages qui viennent spécialement du Jura. Ensuite, on a tout un système de régulation de la température et de l'humidité. Enfin, on a fait quelques aménagements pour pouvoir permettre aux visiteurs de venir voir les fromages sans rentrer dans la cave d'affinage ».

Deux tonnes et demi du nouveau fromage achèvent actuellement leur affinage: les premières ventes ont démarré voici quelques jours au magasin de l'Abbaye, seul endroit où l'on peut se procurer l'Excellence du Val-Dieu.