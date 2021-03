Kathleen Coessens: une femme à la direction du domaine de la musique au Conservatoire Royal de Liège

C'est un soulagement pour le domaine de la musique du Conservatoire Royal de Liège, orphelin de son directeur Patrick Davin, décédé subitement en septembre 2020, neuf jours seulement après sa prise de fonction. Kathleen Coessens, choisie à l'unanimité parmi trois candidates, en sera la nouvelle directrice.

Diplômée en piano et en musique de chambre à Paris et au Conservatoire de Bruxelles mais également en philosophie, sociologie et psychologie à la Vrije Universiteit Brussel, Kathleen Coessens, 58 ans, présente un profil atypique aux multiples dimensions. Après une dizaine d'années d'enseignement dans différentes académies de musique à Bruxelles, elle a poursuivi cette vocation de transmission dans l'enseignement supérieur artistique et universitaire. Elle encadre par ailleurs des doctorants en arts aux conservatoires de Bruxelles et d'Anvers, à la Vrije Universiteit Brussel et à l'Institut Orpheus à Gans.

Précurseur de la recherche artistique comme discipline intégrée dans la pratique musicale, Kathleen Coessens jouit d'une reconnaissance internationale. Elle est membre de divers conseils dans le monde culturel, académique et artistique. En tant qu'artiste, elle participe à divers projets artistiques, nationaux et internationaux.

Après avoir dirigé le Koninklijk Conservatorium Brussel en tant que directrice adjointe et directrice depuis 2014, Katheen Coessens sera donc la première femme à assurer la direction du domaine de la musique au Conservatoire Royal de Liège, ouvrant à celui-ci de nouvelles perspectives nationales. Kathleen Coessens prendra ses fonctions dès le 1er mai prochain.