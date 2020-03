Juste 40 ans après la fermeture du charbonnage de Blegny, un ancien mineur témoigne

Le bruit, et des conditions de travail extrêmes: "On descendait quand même à 760 mètres. Et puis on avançait, on avançait. Et au fur et à mesure qu'on avançait, ça se rétrécissait et ça devenait de plus en plus petit. A un moment donné, on se retrouvait dans 35 centimètres pour extraire le charbon. On appelle ça une taille. Vous vous demandez 'C'est quoi ça ici?, Comment est-ce possible de travailler comme ça?'. Heureusement, je pesais 49 kilos".

Parmi les souvenirs qui ont marqué le mineur, le bruit, assourdissant. "On n'entend rien. Quand je dis qu'on n'entend rien, on n'entend pas les humains, mais on entend les bruits de machines, et Dieu sait s'il y en a. Il y a les ventilateurs, le marteau-piqueur, l'éclairage, les berlines qui circulent... Pour communiquer, il faut hurler" nous explique-t-il.

La mine fait plus de 700 mètres de profondeur. Avec lui, nous osons les 30 mètres. Nous descendons dans une cage en fer. Exiguë. L'humidité nous prend la gorge. A l'époque, il n'y avait pas d'électricité, mais il y avait beaucoup de poussière et de bruit. Les souvenirs remontent: "Je suis ému parce que ce travail est très pénible évidemment".

"A un moment donné, on se retrouvait dans 35 centimètres pour extraire le charbon" explique l'ancien mineur. - © DR

"Je n'avais pas peur. Pas trop enfin. Quand même..." se rappelle Michel Claus. "Le bois qui claque à côté de ton oreille, tu l'entends. Ça gronde. C'est arrivé d'ailleurs que tout tombait jusqu'au charbon. A ce moment-là, il fallait sortir de la taille et évacuer".

Des dangers permanents

Une mine effrayante, dans laquelle les dangers sont permanents: "C'est le fait d'être sous terre. On sait toujours bien quand on descend mais on ne sait pas quand on va remonter. Il y a des moments où vous vous dites: 'Oulà, c'est mon dernier jour'. Le charbon qui vient sur vous, les pierres qui tombent. Il y a du gaz, des coups d'eau, de poussière. J'ai connu un gros éboulement. On dirait qu'il y a de l'orage. Ça commence à gronder. Et alors, il faut quitter la taille. Il y en a qui y sont restés".

Et puis, il y a la peur du coup de grisou: "Je n'avais pas mis le ventilateur en marche, et il y a eu une petite accumulation de grisou. A partir du moment où il stagne, la petite lampe de sécurité qu'on a change. Au-dessus de la flamme jaune, il vient du bleu. Et le pourcentage de bleu détermine le pourcentage de gaz. A un moment, je travaillais dans le montage, j'ai regardé la petite lampe, et je voyais qu'elle était bleue et qu'elle filait presque. Alors, je suis sorti".

Le charbonnage m'a tout apporté

Michel Claus fait partie d'une famille de mineurs. Il avait 14 ans lors de sa première descente dans la mine. Aujourd'hui, il est malade, il respire mal, il a des poussières dans les poumons. Mais il ne regrette rien: "Le charbonnage m'a tout apporté. Je n'ai pratiquement pas été à l'école. Je n'avais aucun bagage. J'ai commencé trois mois dans une usine. On gagnait quatre francs de l'heure à l'époque. J'arrive au charbonnage, j'avais 25 francs de l'heure. Et des avantages en charbon: 400 kilos en hiver, 300 kilos en été. On avait des coupons du chemin de fer pour voyager avec le train. Si je pouvais recommencer ma vie, je la recommencerais au début où j'ai travaillé, dans les charbonnages. Je regrette cette époque parce qu'il y avait une fraternité que maintenant je ne retrouve nulle part".

Après des siècles d'exploitation, la mine ferme. C'était le 31 mars 1980. Pourtant, dans les années 70, personne n'aurait présagé de la fermeture. Car Blegny-Mine, c'était 250.000 tonnes de charbon par an, et près de 700 ouvriers.

Un site reconnu au Patrimoine mondial de l'Unesco