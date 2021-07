Jusqu'à 59 bâtiments devront être détruits à Pepinster et 350 habitants relogés

À peine désignée comme commissaire spéciale pour les inondations par le gouvernement wallon ce mardi, Catherine Delcourt était déjà sur le terrain ce mercredi matin. En compagnie du ministre président wallon, Elio Di Rupo, elle s’est rendue à Pepinster.

La petite commune des bords de Vesdre a payé un lourd tribut à ces inondations. Le bourgmestre a dressé l’état des lieux : 59 bâtiments à abattre dont une quarantaine de maisons, une administration communale à reconstruire et 350 personnes à reloger pour du long terme. Des chiffres qui en disent long sur l’ampleur de la tâche.

Ce sont des chiffres impressionnants

"Ces chiffres sont à ce stade approximatifs, mais ils sont impressionnants", commente Catherine Delcourt. "Ces données vont nous permettre d’établir la politique qui va être menée à court, moyen et long terme. Cela va devoir être affiné et on va trouver, autour de ces chiffres, des solutions immédiates et futures."

Catherine Delcourt en est consciente : l'ampleur de la tâche est immense, le chemin, ambitieux. "Il va falloir mobiliser toutes les forces vives et coordonner toutes les actions concrètes sur le terrain. La volonté est présente. La création du commissariat spécial à la reconstruction est un signal fort qui confirme cette volonté et cette mobilisation."

Le bourgmestre a confirmé la publication de l'arrêté de démolition cet après-midi.