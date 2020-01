Juprelle : salmonelle détectée dans l'eau à l'établissement de défense sociale de Paifve

Risque-t-on une épidémie de salmonellose à l’établissement de défense sociale de Paifve ?

Paifve, c’est un établissement de défense sociale où sont internées un peu plus de 200 personnes à cela il faut ajouter 250 membres du personnel allant des infirmiers aux agents pénitentiaires. C’est beaucoup de monde et la moindre maladie peut tourner à l’épidémie.

Lors d’un test de qualité de l’eau ce mardi, une présence suspecte de bactérie, de salmonelle en l’occurrence a été détectée.

"Cela fait 2 ans qu’on demande, un système d’assainissement de l’eau, en vain ", explique la CGSP, "le problème c’est qu’avec la longueur des canalisations, l’eau stagne, la bactérie se développe et quand on ouvre les douches, on prend un risque".

La direction a directement pris des mesures : l’accès aux douches est interdit pendant 15 jours. La commune de Juprelle a aussi été prévenue.

De nouvelles sont en cours. Si elles confirment les premiers tests, la commune réunira une cellule de crise pour prendre d’autres mesures.