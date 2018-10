Juprelle: la bourgmestre en route vers un 15ème mandat?

Le soir du 14 octobre, Juprelle ne devrait pas être la commune où le suspens sera le plus insoutenable: la liste Intérêt Communaux remet en jeu sa très confortable majorité absolue -17 sièges sur 23 -, et on ne voit pas ce qui pourrait empêcher la cdH Christine Servaes d’entamer un 5ème mandat de bourgmestre.

Le fauteuil de bourgmestre, un siège qu’elle occupe depuis 1994! Elle emmènera à nouveau une liste "Intérêts communaux". "Une majorité absolue confortable", reconnait Christine Servaes. Elle se dit quasi certaine de la conserver, mais avoue que "décrocher un siège de plus, ce sera difficile".

Face à elle, celle qu’on pourrait qualifier de "sa meilleure ennemie", l’ex-échevine MR Patricia Poulet-Dunon, à la tête d’une nouvelle liste citoyenne baptisée "Up Juprelle", où on retrouve des libéraux, des socialistes et des écolos.

Ces dernières années, on a d'ailleurs assisté à Juprelle à une véritable guerre des cheffes. Avec une bataille épique: en 2014, à l’initiative de Christine Servaes, une motion de méfiance individuelle a éjecté du collège communal Patricia Poulet-Dunon. L'ancienne échevine siège depuis comme conseillère communale indépendante. Et cette guerre des cheffes est toujours d’actualité, l’une accusant l’autre d’avoir placé sur sa liste des attrape-voix: des personnes qui ne pourraient pas être élues ensemble, en raison de leur lien de parenté.

Seul dossier à faire l'unanimité politique à Juprelle: Lantin. Tout le monde est contre le projet d'extension de la prison. Un pojet du gouvernement fédéral qui veut détruire une partie de la prison actuelle et étudie la possibilité d’aménagement d'une nouvelle aile juste à côté, ce qui impliquerait l’expropriation de 6 à 8 hectares de terres agricoles bio.

Or, Juprelle entend conserver son caractère rural. Une pétition contre ce projet a déjà recueilli 12.000 signatures.