Jupille : l'ancienne brasserie Piedboeuf bientôt transformée en lofts

À Jupille, les anciens bâtiments de la brasserie Piedboeuf vont être transformés en immeubles à appartements. Une enquête publique a démarré le 18 mars et s’achèvera le 19 avril. Le projet immobilier prévoit 109 logements, 1310 mètres carrés de bureaux, des commerces, 124 places de parkings couvertes et un espace polyvalent culturel.

L’ensemble immobilier intégrera 3 bâtiments, dont deux tours de 50 et 70 mètres de l’ancienne brasserie. Christophe Nihon est le promoteur du projet. "On est fier de notre passé industriel et l’idée, c’est de le mettre en adéquation avec les normes actuelles et par rapport à du logement", indique-t-il. "On va ramener l’horloge Piedboeuf dont la tour a été démolie en 2004, nous avons la chance d’avoir retrouvé des mécanismes et des aiguilles. On va garder les deux tunnels aériens et on va en faire des potagers partagés et urbains. On va garder évidemment les tours existantes, partiellement en tout cas, et on va aérer l’ensemble pour en faire un jardin public."