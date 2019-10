Julie Gebhart, la passion de l'opéra depuis le "Maître de Musique" de Gérard Corbiau

Elle est ce jeudi et samedi sur la scène de l’Opéra royal de Wallonie. Julie Gebhart joue le rôle de l’Amour dans "Orphée et Eurydice " de Gluck.

A à peine 30 ans, cette jeune soprano bruxelloise formée à Paris et à Gand pour l’opéra a déjà parcouru de nombreux festivals.

L’année dernière, elle jouait Cendrillon, pour le jeune public, à l’Opéra royal de Wallonie. Elle remonte donc sur la scène liégeoise avec toujours cette passion du chant lyrique vissée au plus profond d’elle-même.

Du piano à José Van Dam

Douée au piano, elle en joue depuis l’âge de 5 ans, c’est pourtant vers le chant lyrique que Julie Gebhart se tourne à l’adolescence : "j’étais en stage de piano quand j’ai entendu des chanteurs lyriques. Je suis arrivée assez naturellement au chant lyrique." Au cinéma, à l’adolescence, elle est subjuguée par cet énorme succès qu’est le film de Gérard Corbiau ; : "le Maître de musique". "C’est en voyant José Van Dam que cela m’a donné l’envie de faire de l’opéra". A ce moment-là, elle ne sait pas encore que quelques années plus tard, elle rencontrerait José Van Dam, qu’il deviendrait même son professeur à la Chapelle musicale Reine Elisabeth.

A Valenciennes et Paris, la jeune femme perfectionne le chant. Elle chante en plusieurs langues dont le russe qu’elle apprécie particulièrement : "c’est une langue qui sublime le chant." Pour la scène, c’est Gand et l’opéra studio. Lauréate de plusieurs prix au chant la jeune femme a les yeux qui pétillent quand elle parle d’opéra.

"Entrer dans un rôle, c’est magique"

"J’aime le chant bien sûr, la musique et le théâtre. L’opéra, c’est le seul art qui combine ces trois passions. Dans les productions actuelles, on demande beaucoup au chanteur. Il faut une belle présence scénique. Il faut avoir des aptitudes avec notre corps. Il faut pouvoir chanter dans toutes sortes de positions. Ça me fait du bien de voir que le théâtre prend autant de place dans l’opéra parce que j’aime jouer, j’aime être comédienne. Le fait de rentrer dans un personnage, d’avoir son costume, son maquillage. C’est magique !"

Quant au rôle dont elle rêve ? "C’est le rôle de Sophie dans Der Rosenkavalier de Richard Strauss, mon compositeur préféré. Un rôle qui me correspond, qui montre mes possibilités dans les aigus et puis c’est un personnage très touchant".



Julie Gebhart chantera sur les scènes de Bozar le 23 novembre (Carmina Burana) et de Flagey le 4 décembre (le requiem de Fauré).