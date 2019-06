Julie Fernandez Fernandez a choisi Liège

Julie Fernandez Fernandez a finalement choisi Liège. Cet après-midi, elle a envoyé la lettre dans laquelle elle renonce à son mandat de députée à la chambre. Un choix difficile puisqu'elle avait demandé à son parti l'autorisation de cumuler le parlement et un mandat exécutif local. Elle s'aligne donc sur les recommandations du parti socialiste en matière de décumul.

Oui, c'était une décision difficile, confirme Julie Fernandez Fernandez, parce que j'ai beaucoup aimé mon travail de parlementaire, que j'ai fait avec mes tripes. Mais bon, voilà, il fallait choisir. Et j'ai fait le choix de Liège et de la proximité.

Julie Fernandez Fernandez restera dès lors membre du collège échevinal de Liège. Elle est en charge des Solidarités, de la cohésion sociale et des droits des personnes.

Une candidate au mayorat de Liège en 2024 ?

En choisissant Liège, Julie Fernandez Fernandez reste aussi une figure importante du PS local. Cette option est-elle aussi une façon de se positionner pour la mayorat liégeois de 2024 ? Les prochaines élections communales, c'est dans 5 ans; aujourd'hui, c'est Willy Demeyer qui est bourgmestre de Liège. Et donc aujourd'hui, cette question ne se pose pas. Maintenant, vous dire que, quand j'ai dû poser mon choix, j'ai été attentive aux résultats électoraux à la ville et au fédéral et que cela a pesé dans ma réflexion, c'est vrai. Mais, je le répète, ces élections sont en 2024, nous sommes en 2019, il reste cinq ans. Et 5 ans en politique, c'est très très long.

Sophie Thémont à la Chambre

C'est la flémalloise Sophie Thémont qui devrait occuper le siège de députée fédérale. Elle était deuxième suppléante sur la liste socialiste de la circonscription liégeoise. Contrairement à Julie Fernandez Fernandez, elle pourra cumuler la fonction de députée fédérale et conserver ses fonctions scabinales à Flémalle. La commune fait en effet 26.000 habitants et n'est pas soumise aux règles de décumul.