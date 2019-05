Julie Chanson, theutoise, nouvelle députée écolo

Avec l'écolo Matthieu Daele à la Communauté française et le socialiste André Frédéric à la Région, la jeune Julie Chanson sera la troisième députée originaire de la petite ville de Theux dans l'arrondissement de Verviers. Julie Chanson a 28 ans, elle est professeur de sciences humaines à Namur. Elle était troisième candidate sur la liste Ecolo à l'élection législative fédérale. Elle ira siéger à la Chambre à Bruxelles. Nous l'avons rencontrée à son retour - en train - de Bruxelles où elle avait participé au bureau politique d'Ecolo.

« Il paraît que je deviens députée fédérale à la Chambre dans... pas longtemps (elle rit). Ca a mis du temps pour que j'en sois certaine. La nuit de dimanche à lundi a été courte. Le résultat officiel, avec 100% des bureaux dépouillés est tombé à trois heures et quelques minutes du matin. Et le lendemain, je me suis éveillée en me demandant si c'était un rêve ou la réalité. J'ai relu tous les messages de félicitations et là, j'ai compris que oui, c'est vrai, on a bien gagné ces élections !

Etre élue au Parlement, vous vous y attendiez en commençant la campagne ?

Alors, au départ, j'ai accepté une place de combat. On m'avait clairement annoncé chez Ecolo que oui, on espérait un troisième siège pour la province de Liège, mais que, dans les faits, il y avait peu de chances que je sois élue. Mais plus la campagne avançait, plus ça devenait réel. Donc la pression a augmenté. On a fait de plus en plus campagne. On est allés de plus en plus sur le terrain. J'ai défendu les valeurs et les positions qui sont importantes pour moi. Et même s'il y avait cette incertitude et ce stress de ne pas être élue, j'ai tout fait pour l'être. Et ceci, c'est une véritable reconnaissance. Je ne m'attendais pas du tout à recueillir un score pareil, à savoir un peu plus de 8000 voix.

Qu'est-ce que vous allez tenter de porter à la Chambre ? Quelle sera votre priorité ?

D'abord, en tant que jeune militante écologiste, c'est la loi climat. Celle qu'on avait déjà mise sur la table pendant la précédente législature. Je veux que la Constitution change. Je veux que ce soit un des enjeux des négociations qui vont se tenir dès demain. J'aimerais aussi qu'on travaille sur la démocratie et la bonne gouvernance. C'est d'autant plus important quand on voit les résultats électoraux au nord du pays.

Justement, puisqu'on en parle, il y a des partis avec lesquels vous ne souhaitez pas gouverner ?

Bon, d'abord, ce n'est évidemment pas moi qui vais négocier. Les présidents Zakia Khattabi et Jean-Marc Nollet ont été relativement clairs : les extrêmes, on n'en veut pas ! Donc, je pense que ce sera une des seules exclusives en ce qui nous concerne...

Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot ''extrêmes'' ? Qui sont-ils ces extrêmes pour vous ?

Eh bien les extrêmes, c'est le Vlaams Belang, c'est la N-VA...

Et le PTB, vous le classez où ?

Bien, le PTB, c'est une extrême aussi, maintenant, voilà, ils ont fait un score qui est quand même important. Ils seront, je pense, autour de la table. Je pense qu'à un moment donné, ils seront probablement invités par le parti qui a largement remporté ces élections, à savoir le PS. Maintenant, ce n'est pas moi qui vais négocier. Je pense qu'il faudra faire une colonne vertébrale forte, avec les partis démocratiques.

Donc, sur la question ''faut-il gouverner avec le PTB ?'', vous n'êtes pas sûre ?

Je ne suis pas trop sûre dans le sens où la question qu'il faut se poser, c'est : ''va-t-on avoir besoin d'eux ou pas pour contourner les autres ?'' Ce n'est pas moi qui décide les alliances. Moi j'espère que non, mais je préfère ne pas m'avancer sur des engagements tels que ceux-là alors que ce n'est pas moi qui vais négocier, ce n'est pas moi qui ai les cartes en mains.

Avec Matthieu Daele et André Frédéric, ça fait trois députés pour Theux ?

Oui ! Tout à fait ! Pour une commune qui ne compte qu'à peu près 12 000 habitants, on a un ratio de députés assez important ! C'est réjouissant ! C'est aussi comique de savoir qu'au prochain Conseil communal, nous serons trois députés. Ca montre aussi tous les talents cachés qu'on peut avoir sur notre belle commune.

Quel est votre métier ?

Je suis enseignante dans le secondaire en sciences humaines, histoire-géo et tout le package que ça englobe.

Il va falloir arrêter ?

Ah oui. J'ai la ''chance'' si je puis dire de ne pas être nommée. Mon contrat se termine le 30 juin. Donc ça tombe plutôt pas mal. Je vais pouvoir démarrer un nouveau contrat pour cinq ans avec les citoyens qui ont cru en moi.

Quels sont les thèmes politiques qui vous intéressent ?

L'environnement, la santé, l'immigration, la sécurité intérieure, la police, son financement, ce sont des enjeux qui vont être importants pour demain. Des enjeux qui vont être mis sur la table des négociations, des thématiques qui m'intéressent et sur lesquelles j'espère pouvoir travailler.

De quelle manière avez-vous commencé la politique ?

Un peu par hasard. Je suis arrivée sur la liste Ecolo-Theux en 2011. Je connaissais très bien Matthieu Daele qui est venu me chercher parce qu'il manquait quelqu'un sur la liste, une candidate, jeune, femme... il a cru en moi et quand je revois le parcours que j'ai fait en peu d'années, visiblement, il a misé sur le bon cheval. Il m'a beaucoup aidée aussi. Je lui dois mon parcours. Il m'a formée, il m'a aidée, il m'a soutenue, il m'a briefée, il a été là dans les moments plus durs de la campagne. Donc j'estime être un peu le poulain de Matthieu Daele, c'est une très grande fierté pour moi de pouvoir collaborer avec lui.

Nous nous rencontrons à la gare de Theux. Vous revenez de Bruxelles où vous avez participé au bureau politique. Vous y êtes allée en train. Pendant votre future carrière parlementaire, vous continuerez à vous rendre au Parlement en train ?

Ca fait à peu près dix ans que je me déplace en train, que ce soit pour mes études ou maintenant que j'enseigne à Namur, j'ai toujours fait les trajets en train, il n'y a pas de raison que ça change. »

Jusqu'ici, Julie Chanson était conseillère provinciale, mais les statuts d'ecolo lui imposent de démissionner, ce qu'elle compte faire très vite. Elle siège aussi dans l'opposition au conseil communal de Theux. Là par contre, elle espère pouvoir y rester.