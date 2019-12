Jugement dans le procès des comités de secteur : la montagne va t-elle accoucher d'une souris ?

Ce jeudi matin, c’est la fin du procès des comités de secteur à Liège. Le tribunal correctionnel va rendre son jugement. Analyse avec François Braibant

Est-ce que la montagne va accoucher d’une souris ?

C'est possible. Parce que sur le banc, il ne reste que sept prévenus qui risquent, au maximum, 2000 Euros d’amende. Aucun des sept n’a siégé dans ces fameux comités. Tous les autres – il étaient quarante au départ – ont payé pour mettre fin aux poursuites. On va y revenir.

On va y revenir, mais on va opérer un petit retour en arrière. Cette affaire des comités de secteur, c’est un énorme scandale politique. Rappelez-nous quand tout ça a commencé.

Nous sommes en décembre 2016. Il y a donc trois ans. L’affaire est révélée par nos confrères du Vif. Un mandataire communal, Cédric Halin, d’Olne, échevin des finances, a entendu dire qu’une série d’élus étaient payés pour se tourner les pouces dans des réunions inutiles et étaient même payés s’ils n’y allaient pas. Ca se passe chez Publifin, l’intercommunale qui s’occupe de la télédistribution, du gaz, de l’électricité et qui avait racheté les éditions de l’Avenir.

Cette intercommunale, pour faire court, c’est le résultat d’une série de fusions. Dans les anciennes structures, des élus étaient payés pour décider. Comme il n’y a plus qu’une seule intercommunale, tous ces conseils d’administrations sont devenus inutiles. Mais on les a gardés sous le nom de "comités de secteur". On n’y décidait plus rien, mais on y était payé quand même. C’étaient les partis qui distribuaient les postes… et ils étaient très convoités !

Et quand l’affaire explose, elle fait du bruit. Plusieurs personnages qu’on croyait inamovibles vont très vite sauter.

Oui. Alors d’abord, en deux jours, Publifin supprime les comités de secteur. Puis vient la commission d’enquête du Parlement wallon. Vous rappelez l’audition d’André Gilles : "Je suis là selon mon bon plaisir". André Gilles, président de Publifin et du gouvernement provincial de Liège, indéboulonnable. Il a tenu trois mois après le scandale. Même sort pour le CDH Dominique Drion.

Et puis Stéphane Moreau. Grand patron de la filiale commerciale Nethys. C’est là que démarrent ses ennuis. Il apparaît comme le grand manitou du système, celui qui négociait avec les partis et qui attribuait les postes dans les comités de secteur. Stéphane Moreau, lui, a tenu trois ans avant de partir, ce qui reste, en quelque sorte, une performance.

Mais Stéphane Moreau ne figure pas au procès.

Non. Pas plus que les membres de la direction. Stéphane Moreau a toujours prétendu n’avoir rien fait d’illégal. Il a bien été entendu par les enquêteurs. Mais il n’a pas siégé dans un comité de secteur et il n’était pas membre du conseil d’administration qui les a maintenus – alors que le gouvernement wallon avait dit stop. Et donc, même si ça ne semble pas coller avec sa place-pivot dans la politique liégeoise et dans l’intercommunale, formellement, ce n’est pas lui qui a décidé, ce n’est pas lui qui a signé.

Et les membres des comités de secteur, alors, est-ce qu’ils ont fait quelque chose d’illégal ?

Ca, c’est ce que le tribunal aurait dû dire, mais il y a un gros mais. Le Parquet a proposé une transaction pénale. C’est comme pour vos excès de vitesse. Vous payez ce qu’on vous demande et vous ne passez pas en jugement. C’est ce qui s’est passé. Tous ceux qui avaient siégé ont payé.

Bon, mais alors qui est jugé ce matin ? Des lampistes ?

D’une certaine manière, on pourrait dire ça. Et c’est ce qu’ils veulent qu’on pense. Sept membres du Conseil d’Administration qui a prolongé les comités de secteur. Formellement, les décideurs, c’est eux. Mais ils ont tous répété au procès que ce n’est pas de leur faute si les comités ne se réunissaient pas – et d’ailleurs, disent- ils, ils ne le savaient pas.

Maintenant, c’est difficile d’appeler "lampistes" des gens comme Georges Pire, ancien roi du cumul des mandats, Pierre Stassart, André Denis, Pol Guillaume, qui connaissaient très bien le système politique autour de Publifin. Mais juger, c’est le travail du tribunal.

Quelles sont les conséquences politiques de tout ce scandale ?

D’abord Stéphane Moreau n’est plus bourgmestre d’Ans. Willy Demeyer n’est plus président de la fédération liégeoise du PS, ni député. André Gilles a presque disparu des radars. Le CDH a fait tomber le gouvernement wallon. Mais ne croyez pas qu’avoir siégé dans un comité de secteur veut dire qu’on est fini politiquement. Le tout nouveau président du CPAS de Liège – il a été nommé lundi – le socialiste Jean-Paul Bonjean, a effectivement siégé dans un de ces comités-Théodule. Maintenant, quand il a été question de rembourser, Jean-Paul Bonjean a été l’un des premiers à accepter.