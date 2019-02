JRE Cooking Cup : concours culinaire

Liège vient d'accueillir la cinquième édition du "JRE Cooking Cup" ! Ce concours met en compétition 5 écoles d'hôtellerie du pays. Parmi celles-ci, une seule francophone, l'école d'hôtellerie et de tourisme de la ville de Liège.

Lionel a 18 ans et attaque ce concours culinaire avec détermination. Il nous présente son menu : " Pour l’entrée, on est parti sur un foie gras avec une mousseline de céleri. En plat, nous sommes partis sur la langue de bœuf. Et en dessert, on fait une pomme revisitée. C’est mon premier concours donc c’est un peu stressant mais c’est un bon stress. C’est amusant de le faire ".

Petit piment du concours, des ingrédients surprises sont à insérer dans les préparations. Un défi supplémentaire pour les participants. " Avec mon binôme, on aime bien improviser donc ça été. On a vite su ce qu’on devait faire ", explique Sarah, une participante.

Pour Fabienne Dupuis, professeur à l'école d'Hôtellerie, l'humilité est le maître mot : " Il faut se remettre en question pour ce genre de concours. Il faut surtout y aller pour le plaisir d’apprendre ".

Avec cette épreuve, les futurs chefs ont touché d'un peu plus près la réalité du métier.