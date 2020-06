Journées portes ouvertes à distance à la Haute Ecole Libre Mosane

Les salons Siep ainsi que les séances d’informations dans les écoles secondaires ont été annulés à cause de la crise du covid. Dès lors, comment aider les rhétoriciens à s’orienter et à faire leur choix d’études futures ? A Liège, l’HELMO, la Haute Ecole Libre Mosane, organisait ce samedi ses premières Portes Ouvertes à distance, par vidéo conférence. Professeur en soins infirmiers, Dominique Bergmans a répondu depuis son domicile aux questions d’une bonne dizaine d’étudiant.es "Même sil il y a toujours quelques petits couacs informatiques, ça se passe plutôt bien "dit-elle " en individuel, la conversation est souvent plus confortable, les questions plus pertinentes aussi. Quand il y a un groupe de trois ou quatre personnes, chacun peut en quelque sorte profiter des questions des autres".

A l’initiative de cette journée Portes Ouvertes pour le moins inédite, Nicolas Charlier, responsable du service Communication de l’HELMO : " La journée Portes Ouvertes c’est un moment très important qui permet aux étudiants de se projeter dans leur avenir en rencontrant leurs futurs professeurs. La visio conférence, même si elle ne remplace pas tout à fait le vrai contact humain, permet toutefois cette rencontre, elle permet de pouvoir poser toutes les questions utiles et nécessaires. L’enseignant prend le temps d’écouter, de conseiller…" Depuis chez lui, Nicolas Charlier assure le support technique : " Nos enseignants sont rassurés de savoir qu’ils peuvent être dépannés en cas de soucis techniques. Ils ne sont pas tout seuls".

Une centaine d’enseignants de l’HELMO se sont ainsi mobilisés devant leur écran pour répondre aux questions de 279 étudiant.es. Une journée Portes Ouvertes en présentiel est programmée le 5 septembre pour permettre la découverte des bâtiments et locaux.