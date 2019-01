Journée mondiale du Braille: cours, cartes et images peuvent être retranscrits pour aider les enfants

Le braille reste très employé par cette population et des services comme l'asbl liégeoise La Lumière proposent même la transcription en braille des cours des enfants et adolescents. L'objectif : leur permettre de suivre une scolarité dans l'enseignement classique. Ils sont quatre à en bénéficier actuellement en région liégeoise.

Ce 4 janvier, c'est la journée mondiale du Braille, cette langue destinée aux aveugles et malvoyants, composée de six points, inventée il y a près de 200 ans.

Une petite machine mécanique permet à Anne Dautrebande de tout retranscrire en braille - © RTBF - Olivier Thunus

Avec sa machine mécanique qui ressemble à une machine à écrire, Anne Dautrebande arrive à retranscrire n'importe quel texte avec seulement 7 touches : "J’introduis la feuille dans la machine mécanique qui retranscrit le texte en braille, et je tape les phrases. On peut retranscrire toutes les lettres de l’alphabet, la ponctuation, le solfège, les mathématiques, etc. Toutefois, pour les textes plus longs, on utilise plutôt l’informatique et l’imprimante en braille. Ce qui est peut-être le plus difficile, c’est certains signes qu’on utilise moins fréquemment comme des signes mathématiques ou des caractères utilisés dans des langues étrangères. Ça demande alors un peu de recherches", détaille Anne Dautrebande.

Cette transcription en braille, c'est une aide indispensable pour permettre à des enfants de suivre une scolarité classique. Et il faut parfois faire preuve d'ingéniosité pour certaines matières comme la biologie par exemple. "On a représenté tout le corps par exemple, avec l’appareil digestif. On utilise des matières différentes pour spécifier chaque organe : corde, papiers, peinture en relief, liège, etc. L’enfant va alors pouvoir distinguer chaque organe par sa matière et on va aider l’enfant à explorer la page avec ses deux mains pour qu’il puisse tout découvrir", précise Lydie Fraymann, logopède à La Lumière. L’association a aussi réalisé des cartes géographiques sur base du même procédé, avec diverses écritures en braille.

Un adulte doit toutefois accompagner les enfants pour leur expliquer ce qui est représenté sur leur feuille. Quant aux enseignants, ils doivent être sensibilisés : "Il est indispensable qu’ils nous transmettent leurs cours bien à l’avance pour qu’on ait le temps de les revoir, de les retranscrire, de les corriger (en fonction des besoins spécifiques de l’enfant), de changer les consignes pour qu’elles soient adaptées à chaque enfant et qu’il puisse répondre aux questions", ajoute-t-elle encore.