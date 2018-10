Journée internationale des séniors : la doyenne liégeoise a 107 ans et demi !

Ce lundi 1er octobre, c’est la journée internationale des séniors. Souvent pour les cartes de fidélités et programmes de réduction, un sénior, c’est quelqu’un qui a plus de 60 ans. Mais il y a aussi ceux qui sont bien au-delà. En Province de Liège, la doyenne a 107 ans et 6 mois. Elle est née le 18 mars 1911.

Un brin de coquetterie

Marcelle Levaz nous accueille chez elle, à Remicourt, bien droite sur ses jambes. Ses 107 ans et demi, elle ne les fait pas du tout. On lui en donnerait bien quinze de moins et elle le sait bien. " On me le dit souvent ", confirme-t-elle dans un éclat de rire. " C’est plutôt flatteur ! ".

Des habits sobres, élégants, quelques bijoux. Pour cette ancienne modiste, centenaire ou pas, pas question de se laisser aller. Et cela passe aussi par le sport, qu’elle a longtemps pratiqué avec assiduité. " J’ai fait beaucoup de Yoga. De mes 67 à mes 101 ans " Une façon d’entretenir sa souplesse. " J’ai arrêté parce que je sentais que ça devenait un peu trop dur quand même ", concède-t-elle.