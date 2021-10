Journée découverte entreprises : des couettes et oreillers à façon à la plumasserie SimonS à Grâce-Hollogne

La plumasserie SimonS c’est une histoire de famille : "mon arrière-grand-mère était déjà matelassière à partir de laine avant-guerre", raconte François Simons, le patron. Lui vient de la chimie du textile mais il y a quelques années, il est allé se former au savoir-faire de plumassier dans l’atelier familial avec sa tante à Liège, en Outremeuse. "Ma tante a pris sa retraite et j’ai repris le métier". C’était en janvier dernier, avec son épouse, ils ont installé les machines sur un nouveau site, dans le zoning de Grâce-Hollogne. Ils travaillent seuls, de façon artisanale pour une clientèle de plus en plus nombreuse : "on a confectionné 200 édredons et le double d’oreillers. La clientèle elle est locale, belge, variée mais on constate aussi que de plus en plus de propriétaires de chambres d’hôte par exemple veulent offrir une belle literie à leurs clients".

Les dizaines de visiteurs qui ont découvert la petite société étaient ravis. Ils ont pu toucher les matières et apprendre les différences. L’édredon ultraléger en duvet de Mongolie en a étonné plus d’un : "c’est superléger et pourtant on sent directement la chaleur quand on laisse la main dessus", explique ce visiteur en quête d’édredons pour sa chambre. Mongolie, Canada, Alaska, Hongrie ou Pyrénées, les matières premières sont variées. "On les choisit par leur qualité de pouvoir gonflant. Il faut que l’oie puisse vivre sous des latitudes froides. Ce climat froid va générer un duvet de qualité au pouvoir gonflant important de manière à isoler la chaleur du corps", précise le patron.

Chez SimonS, on essaye, on conseille. Entre l’édredon un peu plus lourd et celui tout léger mais chaud, il y a une infinité de variantes possibles. Le poids, le volume, tout cela se discute. Le rembourrage des oreillers, plus dur ou plus mou, en plume, en duvet, en synthétique, en laine ou encore en fibre végétale comme le kapok : tout est affaire de sensation personnelle.