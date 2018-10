Journée de la langue allemande en Wallonie

L'allemand est à l'honneur en Wallonie ce 17 octobre. C'est la première Journée de la langue allemande. Le gouvernement wallon veut ainsi encourager l'étude de cette langue parlée par près de 100 millions de personnes dans l'Union Européenne. Chez nous, le Forem relève que 10% des offres d'emploi font référence à une connaissance de la langue allemande. En 2017, le Forem a dispensé près de 11.200 heures de cours d'allemand à des demandeurs d'emploi. Faut-il rappeler que 77.000 personnes vivent en Communauté Germanophone de Belgique, donc en province de Liège qui est d'ailleurs celle où l'apprentissage de l'allemand est le plus développé. On y compte notamment 7 écoles fondamentales et 4 écoles secondaires qui proposent une immersion allemande. C'est le cas de l'Athénée de l'Air Pur à Seraing, en primaire et en secondaire, pour au total près de 200 élèves. " Je trouve que c’est une langue importante et une puissance mondiale. C’est pour ça que mes parents ont décidé que je devais m’inscrire en allemand. Je les remercie d’ailleurs pour cela parce que c’est une très bonne idée. Grâce à ça, je vais peut-être pouvoir trouver un travail plus facilement. Je peux éventuellement me diriger vers le commerce ou faire les langues et donner cours. J’ai déjà fait un stage dans le domaine de l’informatique en Allemagne et j’ai vraiment apprécié " s’enthousiasme Alina.

La langue allemande est compliquée. Mais Noémie, autre élève de 5ème secondaire, s’étonne de sa progression : " ça devient maintenant presque automatique de répondre en allemand quand on nous parle en allemand, comme si c’était notre langue maternelle."

Élèves de 6ème primaire, Khamissa et frère Yanis, envisagent déjà un futur où l'allemand leur sera utile : " Toute ma famille est né en Allemagne. Beaucoup veulent aller y étudier et j’aimerais aussi et me diriger dans le domaine de la médecine " explique la jeune fille.

A l'occasion de cette première Journée de la langue allemande, le gouvernement wallon et le gouvernement germanophone organisent, en partenariat avec l'association de promotion de l'allemand en Wallonie, diverses actions de sensibilisation. La Maison des langues de la Province de Liège mène ou participe tout au long de l'année à des initiatives en faveur de l'apprentissage de l'allemand.