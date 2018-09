Journée d'accueil pour les nouveaux étudiants à l'Université de Liège

Environ 30% de nouveaux inscrits en plus à l'Université de Liège en 2018 par rapport à la même date l'année passée. Ce sont les excellents chiffres annoncés par l'ULiège. Des chiffres en hausse donc, qui confirment une tendance déjà observée l'année dernière.

On compte en effet à l'Université de Liège 3000 nouveaux étudiants inscrits cette année. Ils étaient 2260 l'an dernier à la même époque. Des chiffres qui vont encore évoluer d'ici la fin du mois mais qui témoignent déjà d'une bonne rentrée pour l'ULiège.

Les filières scientifiques ont de plus en plus la cote

Comme le confirme Séverine Maron, du service communication de l'Université de Liège, c'est dans la filière scientifique que la hausse est la plus forte: "On pense évidemment à la faculté des sciences où on organise la biologie, la chimie, les maths où là, le nombre d'inscrits est conséquent. Mais on parle aussi des études d'ingénieur civil, d'ingénieur de gestion. Les études organisées à Gembloux agrobiotech également qui ont une forte teneur en sciences dans le cursus. C'est une croissance qu'on observe depuis plusieurs années et il me semble que tant dans le monde des entreprises que dans le monde des universités, on tape sur le clou en fait. On manque de diplômés dans le domaine scientifique et on dirait que le message commence à passer".

Une tendance qui risque de se poursuivre après les résultats des examens d'entrée en médecine et en sciences dentaires. Et pour cause. Souvent, ceux qui ratent l'examen se réorientent vers les sciences pharmaceutiques ou bio-médicales.

Pour les nouveaux étudiants, une journée d'accueil est organisée ce jeudi au Sart-Tilman. Au total, ils sont 23.000 à prendre ou à reprendre les cours à l’université de Liège cette année.